Суворов Егор Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.04.1853 ст.
Дата смерти10.12.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1853 ст.
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Суворов Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882 ст.
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
15.12.1886
Сын: Суворов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Суворов Герасим Георгиевич
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1912 ст.
Орловка, Троицко-Заозерновская волость, Канский уезд