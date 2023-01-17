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Суворов Егор Андреевич

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Место рождения

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.04.1853 ст.

Дата смерти

10.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1853 ст.

Отец: Суворов Андрей Иванович

Мать: Суворова Акулина Григорьева

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Суворов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Суворов Яков Егорович

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Михайлова

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.12.1886

Сын: Суворов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Михайлова

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Суворов Герасим Георгиевич

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Михайлова

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Суворов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Елизавета Михайлова

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
10.12.1912 ст.
Орловка, Троицко-Заозерновская волость, Канский уезд
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