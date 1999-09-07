Курышова (Мельникова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1950
Дата смерти07.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1950
Рождение ребёнка
20.07.1973
Дочь: Курышова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Курышов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
27.01.1976
Сын: Курышов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Курышов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
04.09.1980
Дочь: Курышова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Курышов Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1999