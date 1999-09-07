Курышова (Мельникова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курышова (Мельникова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1950

Дата смерти

07.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1950

Отец: Мельников Михаил Иванович

Мать: Мельникова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
20.07.1973

Дочь: Курышова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Курышов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
27.01.1976

Сын: Курышов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Курышов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
04.09.1980

Дочь: Курышова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Курышов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курышов Виктор Александрович

Смерть
07.09.1999
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