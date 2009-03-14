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Гурьянов Никита Васильевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2009

Отец: Гурьянов Василий Иванович

Мать: Гурьянова Илюза Муллануровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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