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Красников Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Красникова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Красников Петр Иванович

Мать ребёнка: Красникова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1919

Дочь: Агаркова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Красникова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно

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