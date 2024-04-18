Красников Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Красникова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Красникова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1919
Дочь: Агаркова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Красникова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно