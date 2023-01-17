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Ходырев Трофим Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Ходырев Давыд Маркович

Мать: Ходырева Марина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Ходырева Акилина Савиновна

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Ходырева Акилина Савиновна

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Ходырев Кирило Трофимович

Мать ребёнка: Ходырева Акилина Савиновна

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Елькина Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Ходырева Акилина Савиновна

Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: Ходырева Агафья Акатьева

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Агафья Акатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Акилина Савиновна

Смерть
1832 ст.
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