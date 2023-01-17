Ходырев Трофим Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 ст.
Дата смерти1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Ходырева Акилина Савиновна
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Ходырева Акилина Савиновна
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Ходырев Кирило Трофимович
Мать ребёнка: Ходырева Акилина Савиновна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Елькина Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Ходырева Акилина Савиновна
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Ходырева Агафья Акатьева
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Агафья Акатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1832 ст.