Грудакова Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудакова Зинаида Ивановна

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Место рождения

Песье, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.12.1925

Дата смерти

17.12.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Песье, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
17.12.1997
Подольск, Подольск, Московская область
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