Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Лысцовский Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: Дарья Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Дарья Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ефремова
Смерть
До 1783