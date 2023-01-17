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Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Лысцовский Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: Дарья Ефремова

Лысцево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ирина Никифорова

Мать ребёнка: Дарья Ефремова

Лысцево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ефремова

Смерть
До 1783
Лысцево, Коломенский, Московская область
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