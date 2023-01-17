Дмитрий Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Иов Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Лука Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно