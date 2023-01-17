Дмитрий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Саввич

Дмитрий Саввич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Иов Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Лука Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close