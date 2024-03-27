Широков Иван Игнатьевич
Место рожденияс.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Дата рождения23.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1931
с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Рождение ребёнка
14.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Рождение ребёнка
14.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Исимово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
30.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Исимово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
21.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ