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Широков Иван Игнатьевич

Место рождения

с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ

Дата рождения

23.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1931

Отец: Широков Игнатий Иванович

Мать: Широкова Хаврония Моисеевна

с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Рождение ребёнка
14.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Рождение ребёнка
14.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Исимово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
30.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Исимово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
21.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Виктор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
с.Исимово, Кугарчинский район, РБ, РФ
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