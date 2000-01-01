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Костромин Виталий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1968

Отец: Костромин Виктор Григорьевич

Мать: Костромина Галина Егоровна

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