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Костромин Виталий Викторович
Костромин Виталий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1968
Пол
Мужской
Отец
Костромин Виктор Григорьевич
1943 г.р.
Мать
Костромина (Боярчикова) Галина Егоровна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1968
Отец:
Костромин Виктор Григорьевич
Мать:
Костромина Галина Егоровна
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