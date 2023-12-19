Климина Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климина Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Климин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Климин Андрей

Сарлей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1897

Дочь: Хабалова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Климин Андрей

Сарлей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1903

Сын: Климин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Климин Андрей

Сарлей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.12.1905 ст.

Сын: Климин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Климин Андрей

Сарлей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климина Евдокия / Авдотья (?) Андреевна

Отец ребёнка: Климин Андрей

Сарлей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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