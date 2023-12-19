Климина Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Климин Андрей
Рождение ребёнка
02.02.1897
Дочь: Хабалова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Климин Андрей
Рождение ребёнка
12.02.1903
Отец ребёнка: Климин Андрей
Рождение ребёнка
30.12.1905 ст.
Сын: Климин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Климин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климина Евдокия / Авдотья (?) Андреевна
Отец ребёнка: Климин Андрей
Смерть
Неизвестно