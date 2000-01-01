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Мария Антонова

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Место рождения

Харьковка, Иваньковская волость, Уминского уезда

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковка, Иваньковская волость, Уминского уезда
Рождение ребёнка
1873

Сын: Тарнавский Максим Францевич

Отец ребёнка: Тарнавский Франц Николаевич

Харьковка, Иваньковская волость, Уминского уезда
Смерть
Неизвестно
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