Мария Антонова
Место рожденияХарьковка, Иваньковская волость, Уминского уезда
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьковка, Иваньковская волость, Уминского уезда
Рождение ребёнка
1873
Сын: Тарнавский Максим Францевич
Отец ребёнка: Тарнавский Франц Николаевич
Харьковка, Иваньковская волость, Уминского уезда
Смерть
Неизвестно