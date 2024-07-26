Шабалова Екатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Шабалова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Куликова (Шабалова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Шабалов Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно