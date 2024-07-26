Шабалова Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалова Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Шабалова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Куликова (Шабалова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Шабалов Сергей Васильевич

Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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