Пашаев Шамши Махмуд-Оглы
Место рождения1940
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
1940
Рождение ребёнка
13.08.1968
Дочь: Стрелкова Анжелика
Мать ребёнка: Будько Тамара Фёдоровна
г.Витебск
Рождение ребёнка
30.05.1976
Сын: Пашаев Ильгар
Мать ребёнка: Пашаев Майя
Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пашаев Майя
Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оруджова Елена
Мать ребёнка: Пашаев Майя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашаев Майя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будько Тамара Фёдоровна