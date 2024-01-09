Пашаев Шамши Махмуд-Оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашаев Шамши Махмуд-Оглы

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Место рождения

1940

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Pashayev Mahmud Pasha-Oglu

Мать: Pashaeva Tukuzvan Gurban-Kyzy

1940
Рождение ребёнка
13.08.1968

Дочь: Стрелкова Анжелика

Мать ребёнка: Будько Тамара Фёдоровна

г.Витебск
Рождение ребёнка
30.05.1976

Сын: Пашаев Ильгар

Мать ребёнка: Пашаев Майя

Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашаев Вугар Шамши-Оглы

Мать ребёнка: Пашаев Майя

Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оруджова Елена

Мать ребёнка: Пашаев Майя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашаев Майя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будько Тамара Фёдоровна

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