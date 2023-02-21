(Еловская) Мария Алексеевна
Место рожденияVolokolamsk
Дата рождения18.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Volokolamsk
Бракосочетание
1903
в Погосте Торопецкого уезда Псковской губ.
Супруг(-а): Николай Константинович де Лазари
Рождение ребёнка
15.06.1904
Сын: Delazari Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Делазари Николай Константинович
Развод
17.07.1910
Супруг(-а): Мария Алексеевна Фивейская (Еловская)
Работа или профессия
Неизвестно
Помощник контролера Николаевской ж.д.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Delazari Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Делазари Николай Константинович
Смерть
Неизвестно