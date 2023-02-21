(Еловская) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Еловская) Мария Алексеевна

(Еловская) Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Volokolamsk

Дата рождения

18.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Volokolamsk
Бракосочетание
1903

Муж: Делазари Николай Константинович

в Погосте Торопецкого уезда Псковской губ.
Супруг(-а): Николай Константинович де Лазари
Рождение ребёнка
15.06.1904

Сын: Delazari Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Делазари Николай Константинович

Развод
17.07.1910

Муж: Делазари Николай Константинович

Супруг(-а): Мария Алексеевна Фивейская (Еловская)
Работа или профессия
Неизвестно
Помощник контролера Николаевской ж.д.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Delazari Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Делазари Николай Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close