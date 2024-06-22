(Страшных?) Антонида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лущик Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Лущик) Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Лущик Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Лущик) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Лущик Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лущик Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна
Отец ребёнка: Лущик Тимофей Андреевич
Смерть
Неизвестно