(Страшных?) Антонида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Страшных?) Антонида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
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1932 г.р.
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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лущик Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Лущик) Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Лущик Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Лущик) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Лущик Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лущик Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна

Отец ребёнка: Лущик Тимофей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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