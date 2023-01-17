Зафрен Меер Исаакович
Место рожденияг. Ковель, Волынская губерния (ныне - Волынская область, Украина)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ковель, Волынская губерния (ныне - Волынская область, Украина)
Место жительства
С 1843
Место жительства
По 1843
г. Ковель, Волынская губерния (ныне - Волынская область, Украина)
Смерть
1909