Кокорева (Меркулова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорева (Меркулова) Анастасия Ивановна

Кокорева (Меркулова) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

дк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Меркулов Иван Васильевич

Мать: Меркулова Наталья Дмитриевна

Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1924

Сын: Кокорев Александр Петрович

Отец ребёнка: Кокорев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кокорев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кокорев Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1930

Сын: Кокорев Николай Петрович

Отец ребёнка: Кокорев Петр Иванович

Исупово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1973
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close