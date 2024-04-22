Кокорева (Меркулова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
03.09.1924
Сын: Кокорев Александр Петрович
Отец ребёнка: Кокорев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кокорев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кокорев Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1930
Отец ребёнка: Кокорев Петр Иванович
Исупово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1973
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область