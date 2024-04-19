Напалков Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНапалков Яков Федорович

Напалков Яков Федорович

avatar

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Напалков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Напалкова Авдотья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напалков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Напалкова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напалков Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Напалкова Авдотья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close