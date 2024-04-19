Напалков Яков Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Напалкова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напалков Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Напалкова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напалков Леонтий Яковлевич
Мать ребёнка: Напалкова Авдотья
Смерть
Неизвестно