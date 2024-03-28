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Аитов Рафаэль Фаритович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1979

Отец: Аитов Фарит Ахмедгалиевич

Мать: Ибрагимова Асия Кутдусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аитова Милана Рафаэлевна

Мать ребёнка: Максумова Раиля Ильясовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максумова Раиля Ильясовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
15.04.2008

Сын: Аитов Данияр Рафаэльевич

Мать ребёнка: Максумова Раиля Ильясовна

Рождение ребёнка
04.12.2023

Сын: Кириллов Эмин Рафаэльевич

Мать ребёнка: Кириллова Наталья Андреевна

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