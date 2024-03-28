Аитов Рафаэль Фаритович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аитова Милана Рафаэлевна
Мать ребёнка: Максумова Раиля Ильясовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.2008
Мать ребёнка: Максумова Раиля Ильясовна
Рождение ребёнка
04.12.2023
Сын: Кириллов Эмин Рафаэльевич
Мать ребёнка: Кириллова Наталья Андреевна