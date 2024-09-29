Шаргаева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаргаев Петр Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1932
Отец ребёнка: Шаргаев Петр Иванович
Смерть
1997