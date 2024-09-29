Шаргаева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаргаева Мария Ивановна

Шаргаева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1932 г.р.

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаргаев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаргаев Петр Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1932

Сын: Шаргаев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Шаргаев Петр Иванович

Смерть
1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.