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Мамистов Аполлон Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Мамистов Матвей Михайлович

Мать: Мамистова Парасковья 1

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Мамистов Филарет Аполлонович

Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична

Рождение ребёнка
01.11.1858

Дочь: Стефанида Аполлоновна

Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1860

Дочь: Анна Аполлоновна

Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Мамистов Павел Аполлонович

Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1867

Сын: Мамистов Михаил Аполлонович

Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична

Рождение ребёнка
23.11.1871

Сын: Мамистов Андрей Аполлонович

Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Сын: Мамистов Яков Аполлонович

Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Смерть
1898
Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Причина смерти: паралич
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