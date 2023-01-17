Мамистов Аполлон Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Мамистов Матвей Михайлович
Мать: Мамистова Парасковья 1
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Мамистов Филарет Аполлонович
Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична
Рождение ребёнка
01.11.1858
Дочь: Стефанида Аполлоновна
Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична
Рождение ребёнка
02.12.1860
Дочь: Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Мамистов Павел Аполлонович
Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична
Рождение ребёнка
28.09.1867
Сын: Мамистов Михаил Аполлонович
Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична
Рождение ребёнка
23.11.1871
Сын: Мамистов Андрей Аполлонович
Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Сын: Мамистов Яков Аполлонович
Мать ребёнка: Мамистова Матрена Саввична
Смерть
1898
Причина смерти: паралич