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(Бикташева) Назифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Манаев Биктимир Бикташев

Мать: Манаева Шарифа

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