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(Бикташева) Назифа
(Бикташева) Назифа
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Пол
Женский
Отец
Манаев Биктимир Бикташев
1805 г.р.
Мать
Манаева Шарифа
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Манаев Биктимир Бикташев
Мать:
Манаева Шарифа
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