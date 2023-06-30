Докшин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докшин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1911

Дочь: Наумова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Докшина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1924

Сын: Докшин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Докшина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1927

Дочь: Бушуева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Докшина Анна Ивановна

Костянка, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура Михайловна

Мать ребёнка: Докшина Анна Ивановна

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