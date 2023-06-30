Докшин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1911
Дочь: Наумова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Докшина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1924
Мать ребёнка: Докшина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1927
Дочь: Бушуева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Докшина Анна Ивановна
Костянка, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шура Михайловна
Мать ребёнка: Докшина Анна Ивановна