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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Бондарь Моисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Рода Тимофей Иоаннович
ЦГИА Украины Киев, Ф. 224, о.1. д 276 (совр. село Губник, Гайсинский район, Винницкая область), файл 57 (стр. 44), пятая запись на листе: 21.09.1774 Родился Моисей у родителей Тимофея Бондаря и жены е... Показать все