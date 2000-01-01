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Рождение ребёнка
1774

Сын: Бондарь Моисей Тимофеевич

Отец ребёнка: Рода Тимофей Иоаннович

ЦГИА Украины Киев, Ф. 224, о.1. д 276 (совр. село Губник, Гайсинский район, Винницкая область), файл 57 (стр. 44), пятая запись на листе: 21.09.1774 Родился Моисей у родителей Тимофея Бондаря и жены е... Показать все
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