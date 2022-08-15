Ермолаев Владимир 28.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермолаев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1952

Дата смерти

15.08.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1974

Жена: скрыто настройками приватности

с. Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
27.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.08.2022
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
совхоз Нефтяник Ишимбайский район

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