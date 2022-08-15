Ермолаев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1952
Дата смерти15.08.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1974
Жена: скрыто настройками приватности
с. Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
27.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.08.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
совхоз Нефтяник Ишимбайский район