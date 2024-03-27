Цуканова (Ермакова) Марфа
Место рождениядер.Осиновка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Дата рождения1902
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ермаков Илья
Мать: Ермакова Матрена
дер.Осиновка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Брежнев Сергей
Отец ребёнка: Брежнев Игнат
Рождение ребёнка
1923
Сын: Брежнев Андрей
Отец ребёнка: Брежнев Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брежнев Игнат
Смерть
1979