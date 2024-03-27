Цуканова (Ермакова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканова (Ермакова) Марфа

Место рождения

дер.Осиновка, Карачевский р-н, Брянская обл.

Дата рождения

1902

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ермаков Илья

Мать: Ермакова Матрена

дер.Осиновка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Брежнев Сергей

Отец ребёнка: Брежнев Игнат

Рождение ребёнка
1923

Сын: Брежнев Андрей

Отец ребёнка: Брежнев Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брежнев Игнат

Смерть
1979
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