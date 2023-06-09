Зиновьев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Серова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Николай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

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