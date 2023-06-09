Зиновьев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Серова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновьева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область