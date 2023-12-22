Хафизова Гафиса Хафизовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Хафизов Хафиз
Рождение ребёнка
17.12.1939
Дочь: Юсупова Роза Ганиевна
Отец ребёнка: Галеев Габдельгани (Гани) Галеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Дания Ганиевна
Отец ребёнка: Галеев Габдельгани (Гани) Галеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Кадиба (Катя) Ганиевна
Отец ребёнка: Галеев Габдельгани (Гани) Галеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Мария Ганиевна
Отец ребёнка: Галеев Габдельгани (Гани) Галеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно