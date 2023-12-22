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Хафизова Гафиса Хафизовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Хафизов Хафиз

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1939

Дочь: Юсупова Роза Ганиевна

Отец ребёнка: Галеев Габдельгани (Гани) Галеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Дания Ганиевна

Отец ребёнка: Галеев Габдельгани (Гани) Галеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Кадиба (Катя) Ганиевна

Отец ребёнка: Галеев Габдельгани (Гани) Галеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Мария Ганиевна

Отец ребёнка: Галеев Габдельгани (Гани) Галеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галеев Габдельгани (Гани) Галеевич

Смерть
Неизвестно
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