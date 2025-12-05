Чернопятов Александр Ильич
мужской, родился 19.02.1856
умер 14.12.1898
ОтецЧернопятов Илья Никитич17.07.1822 г.р.
МатьЧернопятова (Крубер) Ольга Августовна30.04.1837 г.р.
Супруги
Дети
Штернфельд (Чернопятова) Надежда Александровна25.05.1881 г.р.
Чернопятов Владимир Александрович19.02.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1881
Дочь: Штернфельд (Чернопятова) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Чернопятова (Рейнсдорф) Софья Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1883
Сын: Чернопятов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Чернопятова (Рейнсдорф) Софья Александровна
Смерть
14.12.1898