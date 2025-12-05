Чернопятов Александр Ильич 19.02.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернопятов Александр Ильич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.02.1856

умер 14.12.1898

Отец
Чернопятов Илья Никитич17.07.1822 г.р.
Мать
Чернопятова (Крубер) Ольга Августовна30.04.1837 г.р.
Супруги
Чернопятова (Рейнсдорф) Софья Александровна1861 г.р.
Дети
Штернфельд (Чернопятова) Надежда Александровна25.05.1881 г.р.
Чернопятов Владимир Александрович19.02.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1856

Отец: Чернопятов Илья Никитич

Мать: Чернопятова (Крубер) Ольга Августовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернопятова (Рейнсдорф) Софья Александровна

Рождение ребёнка
25.05.1881

Дочь: Штернфельд (Чернопятова) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Чернопятова (Рейнсдорф) Софья Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
19.02.1883

Сын: Чернопятов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Чернопятова (Рейнсдорф) Софья Александровна

Смерть
14.12.1898

Мы используем куки для улучшения работы сайта.