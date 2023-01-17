Полунин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения18.03.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1883 ст.
Отец: Полунин Иван Кузьмич
Бракосочетание
06.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.
Мать ребёнка: Полунина Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Полунина Анастасия Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно