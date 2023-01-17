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Полунин Иван Иванович

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

18.03.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1883 ст.

Отец: Полунин Иван Кузьмич

Мать: Полунина Акилина Ивановна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
06.10.1900 ст.

Жена: Полунина Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.

Сын: Полунин Тихон Иванович

Мать ребёнка: Полунина Анастасия Филипповна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Полунина Анастасия Филипповна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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