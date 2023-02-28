Савельева Татьяна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Савельев Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Савельев Григорий Корнеевич
Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793
Сын: Савельев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Савельев Григорий Корнеевич
Смерть
Неизвестно