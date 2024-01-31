Пьянов Пимень Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1908
Дочь: Пьянова Варвара Пименовна
Мать ребёнка: Пьянова -- Соломония Михайловна
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно