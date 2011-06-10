Денисова (Семенова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Семенова) Анна Николаевна

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Место рождения

Песьянное Курганской Куртамышского

Дата рождения

08.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Песьянное Курганской Куртамышского
Бракосочетание
10.06.2011

Муж: Денисов Александр Николаевич

Курганская Курган
Рождение ребёнка
11.12.2011

Сын: Денисов Святослав Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр Николаевич

Курганская Курган
Рождение ребёнка
25.05.2014

Сын: Денисов Демид Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр Николаевич

Курганская Курган
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