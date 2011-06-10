Денисова (Семенова) Анна Николаевна
Место рожденияПесьянное Курганской Куртамышского
Дата рождения08.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Песьянное Курганской Куртамышского
Бракосочетание
10.06.2011
Курганская Курган
Рождение ребёнка
11.12.2011
Сын: Денисов Святослав Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр Николаевич
Курганская Курган
Рождение ребёнка
25.05.2014
Сын: Денисов Демид Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр Николаевич
Курганская Курган