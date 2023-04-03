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Печникова Анна Иустинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1909

Сын: Печников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Печников Дмитрий Иоанникеев

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Печников Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Печников Дмитрий Иоанникеев

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.02.1918

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Печников Дмитрий Иоанникеев

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Дмитрий Иоанникеев

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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