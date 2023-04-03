Печникова Анна Иустинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1909
Сын: Печников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Печников Дмитрий Иоанникеев
Рождение ребёнка
17.11.1912
Сын: Печников Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Печников Дмитрий Иоанникеев
Рождение ребёнка
24.02.1918
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Печников Дмитрий Иоанникеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно