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Гликерия
Гликерия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Пол
Женский
Отец
Милюшкин Никифор Матвеевич
Между 1799 и 1804 г.р.
Мать
Татьяна Лаврентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Милюшкин Никифор Матвеевич
Мать:
Татьяна Лаврентьевна
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