Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Отец

Между 1799 и 1804 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Милюшкин Никифор Матвеевич

Мать: Татьяна Лаврентьевна

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