Панкова (Пучкасова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1980
Дочь: Гомазкова Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Панков Сергей
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.03.1982
Дочь: Василькова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Панков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панков Сергей