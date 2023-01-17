Панкова (Пучкасова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Пучкасова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пучкасова Лилия Константиновна

Рождение ребёнка
08.02.1980

Дочь: Гомазкова Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Панков Сергей

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.03.1982

Дочь: Василькова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Панков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Сергей

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