Докторова (Горбунова) Елена
женский, родилась 07.10.1956, г. Ульяновск
Супруги
Докторов Александр24.05.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ульяновск
Образование
С 1974 по 1980
УлГТУ
Бракосочетание
16.10.1982
Муж: Докторов Александр
Рождение ребёнка
16.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Докторов Александр
Ульяновск
Рождение ребёнка
09.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Докторов Александр
Ульяновск