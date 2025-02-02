Докторова (Горбунова) Елена 07.10.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Докторова (Горбунова) Елена

Автор
КМ
Моисеев К.

женский, родилась 07.10.1956, г. Ульяновск

Супруги
Докторов Александр24.05.1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ульяновск

Образование
С 1974 по 1980
УлГТУ

высшее (инженер-электромеханик)

Бракосочетание
16.10.1982

Муж: Докторов Александр

Рождение ребёнка
16.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Докторов Александр

Ульяновск

Рождение ребёнка
09.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Докторов Александр

Ульяновск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.