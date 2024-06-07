М Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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М

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болсун Михаил Адамович

Отец ребёнка: Болсун Адам Евдакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болсун Петр Адамович

Отец ребёнка: Болсун Адам Евдакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болсун Иван Адамович

Отец ребёнка: Болсун Адам Евдакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болсун Василий Адамович

Отец ребёнка: Болсун Адам Евдакимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болсун Адам Евдакимович

Рождение ребёнка
07.04.1937

Дочь: Разгонова (Болсун) Анастасия Адамовна

Отец ребёнка: Болсун Адам Евдакимович

Болсуны, Чечерский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

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