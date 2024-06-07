М
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Болсун Адам Евдакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болсун Петр Адамович
Отец ребёнка: Болсун Адам Евдакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болсун Иван Адамович
Отец ребёнка: Болсун Адам Евдакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Болсун Адам Евдакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1937
Дочь: Разгонова (Болсун) Анастасия Адамовна
Отец ребёнка: Болсун Адам Евдакимович
Болсуны, Чечерский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно