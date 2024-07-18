Марфа Прокопиевна
Место рождения
Дата рождения17.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Петрович
Бракосочетание
11.06.1899
Муж: Яков Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1900
Дочь: Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
19.02.1905
Сын: Герасим Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1906
Дочь: (Яковлева) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1909
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1911
Дочь: (Яковлева) Евдокия Альдюк Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Мазякова (Яковлева) Параскева Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Петрович
Смерть
Неизвестно