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Марфа Прокопиевна

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

17.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1876

Отец: Прокофий-Прокопий Екимович

Мать: Агриппина Аграфена Павловна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Петрович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
11.06.1899

Муж: Яков Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1900

Дочь: Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Петрович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.09.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яков Петрович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.02.1905

Сын: Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Петрович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.09.1906

Дочь: (Яковлева) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1909

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Петрович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.02.1911

Дочь: (Яковлева) Евдокия Альдюк Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Петрович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Мазякова (Яковлева) Параскева Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Петрович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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