Михеев Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Михаил Анатольевич

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

24.07.1960

Дата смерти

25.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
25.08.2016
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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