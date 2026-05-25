Семёнов НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 22.04.1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнов НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 22.04.1823

умер 14.10.1904

Мать
(Бланк) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА1801 г.р.
Отец
Семёнов ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ1791 г.р.
Супруги
Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА1836 г.р.
Дети
(Семёнова) АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА1856 г.р.
Семёнов ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ07.09.1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1823

Отец: Семёнов ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Мать: (Бланк) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Около 1855

Жена: Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Семёнова) АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
07.09.1858

Сын: Семёнов ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
1867

Сын: Семёнов МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Семёнова) МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

Смерть
14.10.1904

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