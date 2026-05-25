Семёнов НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
мужской, родился 22.04.1823
умер 14.10.1904
Мать(Бланк) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА1801 г.р.
ОтецСемёнов ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ1791 г.р.
Супруги
Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА1836 г.р.
Дети
(Семёнова) АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА1856 г.р.
Семёнов ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ07.09.1858 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1823
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Семёнова) АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
Рождение ребёнка
07.09.1858
Мать ребёнка: Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
Рождение ребёнка
1867
Сын: Семёнов МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Семёнова) МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Семёнова (Шишкина) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
Смерть
14.10.1904