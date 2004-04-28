Мартакова (Пашко) Вера Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартакова (Пашко) Вера Герасимовна

Место рождения

с.Клепачи Пружанский район Брестская обл.

Дата рождения

21.07.1924

Дата смерти

28.04.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1924

Отец: Пашко Герасим Степанович

Мать: Пашко Ефросинья Ивановна

с.Клепачи Пружанский район Брестская обл.
Рождение ребёнка
31.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартаков Николай Васильевич

Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучур ?

Смерть
28.04.2004
Кемерово
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