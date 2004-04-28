Мартакова (Пашко) Вера Герасимовна
Место рожденияс.Клепачи Пружанский район Брестская обл.
Дата рождения21.07.1924
Дата смерти28.04.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1924
Отец: Пашко Герасим Степанович
Мать: Пашко Ефросинья Ивановна
с.Клепачи Пружанский район Брестская обл.
Рождение ребёнка
31.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартаков Николай Васильевич
Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучур ?
Смерть
28.04.2004
Кемерово