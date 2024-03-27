(Бакирова) Савия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
1968
Смерть
Неизвестно