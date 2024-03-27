(Бакирова) Савия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бакирова) Савия

Место рождения

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Вазых Шагимарданович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Вазых Шагимарданович

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Вазых Шагимарданович

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Вазых Шагимарданович

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Вазых Шагимарданович

Смерть
Неизвестно

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