Хазиева (Нигматуллина) Фахерниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазиева (Нигматуллина) Фахерниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Нигматуллин Загидулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хазиев Нургали

Рождение ребёнка
1900

Сын: Хазиев Насибулла Нургалиевич

Отец ребёнка: Хазиев Нургали

Рождение ребёнка
1905

Сын: Хазиев Лутфулла Нургалиевич

Отец ребёнка: Хазиев Нургали

Смерть
Неизвестно

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