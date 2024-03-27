Хазиева (Нигматуллина) Фахерниса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Нигматуллин Загидулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хазиев Нургали
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хазиев Насибулла Нургалиевич
Отец ребёнка: Хазиев Нургали
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хазиев Лутфулла Нургалиевич
Отец ребёнка: Хазиев Нургали
Смерть
Неизвестно