Третьякова Анастасия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Третьяков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Третьяков Василий Герасимович
Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Третьяков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Третьяков Василий Герасимович
Смерть
Неизвестно