Балаганская Екатерина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Савелий
Мать: Матвеева Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротина Таисия Павловна
Отец ребёнка: Балаганский Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Надежда Павловна
Отец ребёнка: Балаганский Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1946
Сын: Балаганский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай
Смерть
Неизвестно