Балаганская Екатерина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаганская Екатерина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Савелий

Мать: Матвеева Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротина Таисия Павловна

Отец ребёнка: Балаганский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Надежда Павловна

Отец ребёнка: Балаганский Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балаганский Павел Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1946

Сын: Балаганский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай

Смерть
Неизвестно

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