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Черникова Нина Авраамовна

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Место рождения

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

16.02.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черников Георгий Николаевич

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Георгий Николаевич

Смерть
16.02.2022
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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