Черникова Нина Авраамовна
Место рождения
Дата рождения07.11.1926
Дата смерти16.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черников Георгий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.2022
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно