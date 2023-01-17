Баранов Михаил Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1915
Дочь: Кулешова Александра Мхайловна
Мать ребёнка: Баранова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Баранов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Баранова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Баранова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицина Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Баранова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно