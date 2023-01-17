Баранов Михаил Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Михаил Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1915

Дочь: Кулешова Александра Мхайловна

Мать ребёнка: Баранова Дарья Ивановна

Шапкино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Баранов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Баранова Дарья Ивановна

Шапкино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Баранова Дарья Ивановна

Шапкино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицина Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Баранова Дарья Ивановна

Шапкино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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