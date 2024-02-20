Туганов Цопан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Цопан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова (Есенова) Налкиз

Рождение ребёнка
1826

Сын: Туганов Иналук

Мать ребёнка: Туганова (Есенова) Налкиз

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Туганов) Какын

Мать ребёнка: Туганова (Есенова) Налкиз

Рождение ребёнка
1833

Сын: Туганов Касай

Мать ребёнка: Туганова (Есенова) Налкиз

Рождение ребёнка
1844

Сын: Туганов Абас-Мурза

Мать ребёнка: Туганова (Есенова) Налкиз

Рождение ребёнка
1847

Сын: Туганов Долат-Мурза

Мать ребёнка: Туганова (Есенова) Налкиз

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